Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
ELAZIĞ'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
ELAZIĞ'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, çevre yolunda meydana geldi. B.D. yönetimindeki 34 FJ 3160 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen 23 EU 928 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 23 EU 928 plakalı otomobil, tarlaya devrildi. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince otomobillerden çıkarılıp, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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DHA
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