Elazığ’da "Parçalı Ay Tutulması" gözlemlendi

Elazığ'da "Parçalı Ay Tutulması" gözlemlenirken, güzel bir görüntü ortaya çıktı.

Türkiye genelinde merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulması" saat 21.34 itibariyle gerçekleşmeye başladı.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Ay tutulması rahatlıkla gözlemlendi.

Gece yarısı olmasıyla birlikte tutulma büyük oranda gerçekleşti.Tutulmanın saat 03.18'de son bulması beklendiği belirtildi.

Kaynak: İHA