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  3. Elazığ’da park halindeki 3 araç alevlere teslim oldu

Elazığ’da park halindeki 3 araç alevlere teslim oldu

Elazığ'da park halinde henüz bilinmeyen bir sebeple yanan 3 araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ’da park halindeki 3 araç alevlere teslim oldu

Olay merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Sefalı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park hallinde bulunan 3 otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçları söndürdü.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kundaklama üzerine durulan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Elazığ’da park halindeki 3 araç alevlere teslim oldu

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