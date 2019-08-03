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  3. Elazığ’da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ’da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ'da pikap ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Elazığ’da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ'da pikap ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Pertek karayolunda Y.U. idaresindeki 23 LU 662 plakalı pikap ile H.M. yönetimindeki 23 BP 566 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ’da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ’da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İHA

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