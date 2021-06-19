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  3. Elazığ'da raylara çıkan kadın, trenin çarpmasıyla feci şekilde can verdi!

Elazığ'da raylara çıkan kadın, trenin çarpmasıyla feci şekilde can verdi!

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 36 yaşındaki bir kadın, raylarda hareketsiz halde trenin kendisine çarpmasını bekledi. Trenin gelmesinden saniyeler sonra tonlarca ağırlıktaki demirin altında kalan kadın, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ'da raylara çıkan kadın, trenin çarpmasıyla feci şekilde can verdi!

Demireller Sokak'ta gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.Y., rayların üzerinde treni bekledi. Makinistin tren düdüğünü çalmasına rağmen kıpırdamayan kadın trenin altında kaldı. 

Hızla gelen treni durduramayan makinist o anlara anbean tanık oldu. Makinistlerin haber vermesi üzerine olay yerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını a Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. 

Ağır yaralı halde hastaneye götürülen kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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