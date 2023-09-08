Elazığ’da seramik sergisi büyük ilgi görüyor

Elazığ'da İrem Yılmaz ve öğrencileri tarafından yapılarak sergilenen seramikler, büyük ilgi görüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Elazığ’da seramik sergisi büyük ilgi görüyor

Elazığ'da İrem Yılmaz ve öğrencileri tarafından yapılarak sergilenen seramikler, büyük ilgi görüyor.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü mezunu İrem Yılmaz, kendi atölyesinde öğrencileri ile birlikte birbirinden güzel seramikler yaptı. KUDEB bünyesinde kurulan Harput Sergi Salonu'nda görücüye çıkan seramikler büyük ilgi görüyor.

2017 yılında da seramikle tanıştığını ve 2 yıl seramik öğretmenliği yaptıktan sonrasında 2020 yılında kendi atölyesini kurarak öğrenci yetiştirmeye başladığını ifade eden İrem Yılmaz," Atölyemizde Halk eğitim destekli öğrenci yetiştireli 3 yıl oluyor ve sonunda öğrenciler ile birlikte bu sergiyi açmaya karar verdik. KUDEB bünyesinde kurulan Harput Sergi Salonunda sergilenen ürünler, bu anlamda destek oldu. Okul zamanı birçok sergi ve fuar açılışına katıldım. Toprağın ateşle dansı seramik, uygarlığın erken dönemlerinde insanoğlunun günlük hayatına girmiş ve günümüze kadar kullanımını sürdürmüştür. Seramiğin gelişimi, ona şekil veren toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik evreleriyle paralellik taşımaktadır. Bu nedenledir ki seramik, döneminin ve ait olduğu uygarlığın sanatına, kullandığı tekniklere ilişkin eşsiz ipuçları veren en değerli tarihi belgeler arasında yer almaktadır. Temel bileşenleri çok yalın olmakla birlikte, zamanla daha karmaşık malzeme ve yöntemlerin de kullanılmasıyla, seramik üretiminin ve sanatının imkânlarını ileri boyutlara taşımıştır" dedi.

Elazığ’da seramik sergisi büyük ilgi görüyor

Elazığ’da seramik sergisi büyük ilgi görüyor

Elazığ’da seramik sergisi büyük ilgi görüyor

Elazığ’da seramik sergisi büyük ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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