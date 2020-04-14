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Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü (2)

Elazığ'da dün akşam 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü (2)

CİNAYET ZANLISI TUKUKLANDI

Elazığ'da dün akşam 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.K. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA




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