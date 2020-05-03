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  3. Elazığ’da şüphelinin aracından yarım kilo toz esrar çıktı

Elazığ’da şüphelinin aracından yarım kilo toz esrar çıktı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada belirlenen bir şüpheli yakalandı, aracından ise yarım kilogram toz esrar çıktı.

Elazığ’da şüphelinin aracından yarım kilo toz esrar çıktı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada belirlenen bir şüpheli yakalandı, aracından ise yarım kilogram toz esrar çıktı.

Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada şüpheli F.C'yi tespit etti.Şahsın kullandığı aracı belirleyen ekipler, bir süre takip ettikten sonra operasyon yaptı.Şüpheli gözaltına alınırken, aracında narkotik köpeği ile yapılan aramada zulalanmış vaziyette yarım kilogram toz esrar ele geçirildi.

Şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Elazığ’da şüphelinin aracından yarım kilo toz esrar çıktı

Elazığ’da şüphelinin aracından yarım kilo toz esrar çıktı

Kaynak: İHA




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