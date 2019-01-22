İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Elazığ’da terör propagandasına 3 gözaltı

Elazığ’da terör propagandasına 3 gözaltı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Elazığ’da terör propagandasına 3 gözaltı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan şahısları tespit etti. Polis, bunun üzerine belirlenen şahıslara yönelik olarak bugün Karakoçan ilçe merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.