Elazığ’da terör propagandasına 3 gözaltı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan şahısları tespit etti. Polis, bunun üzerine belirlenen şahıslara yönelik olarak bugün Karakoçan ilçe merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA