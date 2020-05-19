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  3. Elazığ'da top oynayan çocuklar tavana asılı ceset buldu

Elazığ'da top oynayan çocuklar tavana asılı ceset buldu

Elazığ'da topları metruk bir binaya kaçan çocuklar toplarını almak için binaya girdiklerinden büyük bir şok yaşadılar. Binaya giren çocuklar elleri bağlı tavana asılı bir ceset buldular. Yapılan ihbarın ardından -cenaze otopsi yapılmak üzere ekipler tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Elazığ'da top oynayan çocuklar tavana asılı ceset buldu

 Elazığ'da çocuklar tarafından henüz kimliği belirsiz olan bir ceset bulundu. Elazığ’da 2 katlı metruk binaya topları kaçtığı için giren çocuklar, erkek cesedi ile karşılaştı. Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Varlık Sokak'ta 2 katlı metruk evde meydana geldi.

Elazığ'da top oynayan çocuklar tavana asılı ceset buldu

ELLERİ TAVANA ASILI ŞEKİLDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, sokakta futbol oynayan çocukların topu 2 katlı binaya kaçtı. Topu almak için eve giren çocuklar, elleri bağlı tavana asılı şekilde cesetle karşılaştı. Çocukların durumu anlattığı aileleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Elazığ'da top oynayan çocuklar tavana asılı ceset buldu

İNTİHAR ETMİŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, henüz kimliği belirlemeyen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Elazığ'da top oynayan çocuklar tavana asılı ceset buldu

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Şahsın intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.Elazığ'da top oynayan çocuklar tavana asılı ceset buldu

Eğitim Editörü

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