Elazığ’da, toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz

Elazığ Belediyesi, toplu taşıma araçlarının 4 günlük bayram süresince ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada,"Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bayram yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla belediyemize ait toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince (11-12-13-14 Ağustos) ücretsiz hizmet verecek"denildi.

Öteyandan arife günü de mezarlık ziyaretinde bulunacak vatandaşlar için Asri, Harput ve Gülmez mezarlığına ulaşım hizmetlerinin de ücretsiz olacağı aktarıldı.

Kaynak: İHA