Elazığ’da, toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz
Elazığ Belediyesi, toplu taşıma araçlarının 4 günlük bayram süresince ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
Elazığ Belediyesi, toplu taşıma araçlarının 4 günlük bayram süresince ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada,"Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bayram yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla belediyemize ait toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince (11-12-13-14 Ağustos) ücretsiz hizmet verecek"denildi.
Öteyandan arife günü de mezarlık ziyaretinde bulunacak vatandaşlar için Asri, Harput ve Gülmez mezarlığına ulaşım hizmetlerinin de ücretsiz olacağı aktarıldı.
Kaynak: İHA
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