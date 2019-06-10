Elazığ’da trafik uygulaması, 19 araca ceza işlem uygulandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasında 19 araca cezai işlem uygulanırken, 6'sı trafikten men edildi.

Trafik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Keban, Pertek, Çemişgezek ve Baskil yollarında trafik ve kazaların yoğun olduğu noktalarda "Eş Zamanlı Trafik Uygulaması" yapıldı. Ekiplerin yaptığı uygulamada 238 araç sorgulanırken 345 şahsında kimlik bilgileri incelendi. Yapılan uygulamada 19 araca toplam 4 bin 335 TL para cezası kesildi, 6'sı ise eksiklikleri nedeniyle trafikten men edildi.

Jandarma timleri, sürücülere hız yapmamaları, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Araçta bulunan çocuklara ise ekipler tarafından, şoför koltuğunda oturan aile bireylerinin trafik kurallarına uymalarına katkı sağlaması hedeflenen "karnemi dolduruyorum trafiğe güvenli çıkıyorum" broşürleri dağıtıldı.

Kaynak: İHA