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Elazığ'da tren kazası, trenin çarptığı traktör ikiye bölündü

Elazığ'da tren kazası. Elazığ'ın merkeze bağlı Hankendi köyü sınırında meydana gelen kazada trenin çarptığı traktör ikiye bölünürken, traktör sürücüsü Sedat Gür ağır yaralandı.

Elazığ'da tren kazası, trenin çarptığı traktör ikiye bölündü

Elazığ'da tren kazası. Elazığ'ın merkeze bağlı Hankendi köyü sınırında tarladan köye dönmekte oloan sedat gür idaresindeki traktör tren çarptıktan sonra ikiye bölünürken, traktör sürücüsü Sedat Gür ağır yaralandı.

Elazığ'da tren kazası, trenin çarptığı traktör ikiye bölündü

Kaza, merkeze bağlı Hankendi köyü sınırlarında kontrolsüz hemzenin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan köye dönen Sedat Gür idaresindeki plakasız traktör, hemzeminden geçmeye çalıştığı sırada, Malatya istikametinden Diyarbakır yönüne gitmekte olan yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte traktör ikiye bölündü. Kazada, traktör sürücüsü Gür ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Sedat Gür'ün traktörü yeni aldığı öğrenildi.

 



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