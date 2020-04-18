Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheliye gözaltı
ELAZIĞ'da, polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada bagajın gizli bölümüne yerleştirilmiş 1 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
ELAZIĞ'da, polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada bagajın gizli bölümüne yerleştirilmiş 1 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır yolunda düzenlenen yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine otomobil durduruldu. Narkotik köpeği Nina'nın otomobile tepki vermesiyle detaylı arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagajındaki gizli bölüme yerleştirilmiş 1 kilo esrar bulundu. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Kaynak: DHA
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