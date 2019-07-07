Elazığ’da "Uzay Terapi" ile gelen sağlık

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) biriminde uygulanan Uzay Terapinin pek çok nörolojik hastalıkların tedavisinde başarılı sonuçlar verdiği bildirildi.

Son yıllarda fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında sıkça kullanılan "Uzay Terapi", Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne çeşitli nörolojik rahatsızlıklarla başvuran hastalarda başarılı sonuçlar veriyor. Kişinin tek başına, bağımsız bir şekilde ayakta durmasını ve adım atma cesaretinin oluşmasını sağlayan bu yöntem yer çekimine adeta meydan okuyor. Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri (RİH) tarafından, "Kamu Özel İşbirliği" (PPP) modeli ile işletilen hastanede deneyimli bir kadro ve ileri teknoloji cihazlarla verilen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri kapsamındaki Uzay Terapi sayesinde birçok hasta "İlk kez adım atma" sevincini yaşıyor.

Uzay terapisi nedir

Uzayda astronotların giydiği özel giysilerden ilham alınarak geliştirilen bu yöntem, zayıf kasın yerçekimi kuvvetine karşı koymadaki başarısızlığını yenmede yardımcı oluyor. Özel olarak çocuğa giydirilen kıyafetlerle, hastalığa bağlı olarak gelişen hatalı postürün düzeltilmesi hedefleniyor. Kıyafetlerin diz, ayak bileği, leğen kemiği ve gövde gibi kısımlarında çektirmeler yapılarak bozuk olan postür doğru şekle getiriliyor.

Uzay Terapinin doğum öncesi, sonrası ve doğum sırasında oluşan beyin hasarı ya da hastalıklarının ilerleyici olmayan hareket ve duruş bozukluklarının genel adı" olan SerebralPalsi (SP), "ayrık veya açık omurga" anlamına gelen SpinaBifida, "beyin omurilik sıvısının miktar ve basıncının artışı ile oluşan bir hastalık" olan Hidrosefali ile "zihinsel bozukluk ve hipsaritmi" olarak bilinen bir EEG anormalliği olan West Sendromu gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanıldığı aktarıldı.

Hasta kabulüne başladığı günden itibaren sadece Elazığ değil, tüm bölgeye hitap eden Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından sunulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerinin bir parçası olan Uzay Terapi,postür duruşunu düzeltiyor, merkezi sinir sistemini yeniden eğitiyor, kişisel gelişimi iyileştiriyor, harici denge sağlıyor, kasa tonusunu ve yürüyüşü düzeltiyor, dokunma hissini geliştiriyor ve dengeyi sağlıyor.

Yürümeyi sağlıyor

Yer çekimine karşı vücut ağırlığını taşıyamayan çocuklarda, makara sistemi ile çocuklar yukarı çekilerek yer çekimi kademeli olarak azaltılıyor. Böylece çocukların yer çekimine karşı ayakta durma pozisyonu, oturma ve emekleme gibi becerileri geliştiriliyor. Yer çekimine karşı ayakta durabilen ancak kas kuvveti yetmediği için yürüyemeyen çocuklarda ise askı aparatı ile yer çekiminin azaltıldığı bir ortamda yürüme sağlanıyor.

Uzay terapisi kıyafeti reseptörlere yönelik sürekli basınç etkisiyle beyine gönderilen bilgiler proprioseptif algının gelişimini sağlıyor. Ayrıca, stabilizasyon yönünden çok güçlü bir destek olarak kendini gösteriyor. Kalça çevresi, omuz kuşağı ve sırt bölgesinin elastik gergi bantlarıyla desteklenmesi ile birlikte vücut istenilen şekli alıyor. Alt ekstremitelerde (bacaklar) ve üst ekstremitelerde (kollar) koordineli bir şekilde hareket sağlayabiliyor.

Egzersiz ve terapi çalışmaları sırasında hem yetişkin hem çocuklarda kullanılabilen bu yöntem ile; kollar ve bacaklar tamamen askıda tutularak ve ağırlık kuvveti ortadan kaldırılarak hasta harekete başlatılabiliyor.

Kişinin tek başına bağımsız ayakta durmasını ve adım atma cesaretinin oluşmasını sağlayan Uzay Terapi, yer çekimine adeta meydan okuyor. Normalde ebeveynlerinin desteği ile adım atabilen bir çocuk, bu yöntem sayesinde kendi başına ya da küçük bir destekle adım atabiliyor.

Kaynak: İHA