Elazığ'da vahşet! Tartıştığı kadına işkence edip öldürdü ardından...

Elazığ'da bir vatandaş, arkadaşı olduğu iddia edilen bir kadını saatlerce işkence ettikten sonra yol kenarındaki çöp toplama merkezine attı. Zanlı saatler süren çalışmalar sonra gözaltına alındı.

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Elazığ'da vahşet! Tartıştığı kadına işkence edip öldürdü ardından...

Elazığ'ın Sarıçubuk ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre vatandaşlar tarafından yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan kadının görülmesi sonrası emniyet ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekiplerin kısa süre intikal ettiği olay yerinde yerde yatan kadının ölmüş olduğu ve üzerinde kimlik olmadığı belirlendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda Tekirdağ’da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ’a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ'da vahşet! Tartıştığı kadına işkence edip öldürdü ardından...

4 SAAT SONRA YAKALANDI

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ile olay yerine gelen JASAT ekipleri kadının cesedin bulunduğu yol güzergahında bulunan tüm kameraları inceledi. Kente giriş ve çıkış noktalarını kapatan ekipler, 4 saatlik çalışmanın sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.

Elazığ'da vahşet! Tartıştığı kadına işkence edip öldürdü ardından...

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