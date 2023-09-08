Elazığ’da vatandaşlara bağımlılıkla mücadele ve fiziksel aktivite çağrısı

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde vatandaşlara bağımlılıkla mücadele ve fiziksel aktivite çağrısı yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Elazığ’da vatandaşlara bağımlılıkla mücadele ve fiziksel aktivite çağrısı

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde vatandaşlara bağımlılıkla mücadele ve fiziksel aktivite çağrısı yaptı.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, tüm ülkede devam eden 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde halk sağlığı ve koruyucu sağlığı hizmetlerinin önemine değinerek, vatandaşlardan sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ruh sağlığının korunması ve sağlıklı kiloda kalması gibi temel sağlık konularında duyarlı olmasını istedi. Hafta çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafında Elazığ'daki bir AVM'de düzenlenen etkinlik ve standı ziyaret Prof. Dr. Cahit Polat, "Ülkemizde 2001 yılından bu yana her yıl 3-9 Eylül tarihleri arası Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmasındaki amaç, halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine değinmek, bu alanda yapılan çalışmalara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmaktır. Bu yıl ki Halk Sağlığı Haftası temasının Sağlıkla Yaşayan Türkiye'dir. Biz de Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü olarak bakanlığımızın tüm ülkede başlatmış olduğu sağlıklı beslen, egzersiz yap, sağlıklı kiloda kal, sana en yakın hekimin aile hekimin, sağlıklı hayat merkezleri ile sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir gelecek, aşıyla güvende kal, şüphede kalma, hayata sağlıklı başlamak her bebeğin hakkıdır, bağımlılığa değil, hayata sarıl, ruh ve beden sağlığı bir bütündür ruhunuza iyi bakın konulu etkinliklerin ruhuna uygun olarak etkinlikler düzenleyip, çeşitli farkındalıklar oluşturmaktayız. Müdürlüğümüze bağlı 4 tane Sağlıklı Hayat Merkezinde yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda beslenme danışmanlığı, kanser erken teşhis taraması, madde bağımlılığı, sigarayı bırakma, bağımlılıkla mücadele ve kadın üreme danışmanlığı başta olmak üzere risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve yakınlarına yönelik psikososyal danışmanlık, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak üzere çeşitli hizmetler verilmektedir" dedi.

Fiziksel aktivite öneminin yeterince anlaşılmadığını da belirten Prof. Dr. Polat, "Bağımlılık ve teknolojideki gelişmelere bağlı yaşam koşullarının kolaylaşması giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi ile toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artırmıştır. Bağımlılık denilince aklımıza tütün, alkol ve uyuşturucu maddeler gelmektedir. Oysa teknolojik bağımlılık olarak bildiğimiz telefon, internet ve benzeri ortamın bilinçsizce kullanımı; yetersiz fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme, görme ve işitme, kas-iskelet problemleri, depresyon, sinirlilik, öfke ve can sıkıntısı gibi birçok hastalık ve soruna yol açmaktadır. Yaşadığımız ruhsal sorunları ertelemek yerine şiddetlenmeden ve hayatınızı istemediğiniz bir şekilde geçirmenize neden olmadan bir sağlık kuruluşuna başvurarak profesyonel destek almalıyız. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızın haftanın önemini dikkate alarak, yılda en az bir kez sağlık kontrolünden geçmelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca tüm vatandaşlarımızın sana en yakın hekim, aile hekimindir sloganıyla kendi aile hekimliklerini tanımaları sağlıkları açısından çok önemlidir. Fiziksel aktiviteyi öncelik haline getirerek, zaman içinde küçük değişiklikler ve egzersizlerle obeziteye karşı beslenme alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Anne ve bebek sağlığını korumak ve geleceğimizin teminatı olan bebeklerin sağlıklı büyüyüp gelişmeleri için en ideal besin olan anne sütünün ihmal edilmemesi, topuk kanının mutlaka alınması sağlıklı bir nesil için önem arz etmektedir. Aşı ile önlenebilir hastalıklar konusunda duyarlı olarak, ülkemizde uygulanmakta olan bebeklik ve çocukluk dönemi aşı takvimini ihmal etmemeliyiz" diye konuştu.

Elazığ’da vatandaşlara bağımlılıkla mücadele ve fiziksel aktivite çağrısı

Elazığ’da vatandaşlara bağımlılıkla mücadele ve fiziksel aktivite çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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