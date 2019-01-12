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Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ELAZIĞ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle yaban hayvanları için 1 ton kuru yem ile 3 ton 350 kilo buğdayı doğaya...

Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ELAZIĞ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle yaban hayvanları için 1 ton kuru yem ile 3 ton 350 kilo buğdayı doğaya bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, yaban hayvanlarının kış aylarında beslenmeleri amacıyla doğaya yem bıraktı. Ekipler, yaban hayvanlarının kış şartlarından etkilenmemesi için merkez ve ilçelerde yaban hayvanlarının uğrak noktaları olan yerlere 1 ton kuru yem ile 3 ton 350 kilo buğday bıraktı.

Yemleme çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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