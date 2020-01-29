Elazığ’da yarı yıl tatili 10 Şubat’a kadar uzatıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle kent genelinde yarı yıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde 3 Şubat'ta açılacak olan bütün eğitim kurumlarımızda eğitim ve öğretime 1 hafta ara verilmiştir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise okulların 10 Şubat'ta açılacağını duyurdu.

Kaynak: İHA