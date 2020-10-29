Elazığ'da yaşanan patlamada 8 aylık bebek yanarak can verdi!

Elazığ'ın merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda yaşanan feci olayda, anneleri komşuya oturmaya giden 3 kardeş evde yalnızken patlama meydana geldi. Prizdeki şarz aleti nedeniyle meydana gelen patlamada alevlerin arasında kalan 8 aylık Hiranur bebek hayatını kaybetti. 2 ve 4 yaşındaki kardeşler ise evden yaralı çıkartıldı.

Öğle saatlerinde yaşanan olayda çıkan yangında alevler perde ve yatağı tutuşturdu. Bu sırada evden çıkan dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale edip söndürdü.

YARALI KURTARILAN BİR ÇOCUKTA CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

Ekipler 8 aylık Hiranur bebeğin hayatını kaybettiğini belirlerken, 4 yaşındaki Koray ile 2 yaşındaki Kaan K. kardeşleri yaralı olarak kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan çocuklardan 2 yaşındaki Kaan'ın vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu öğrenildi. Yaralı kardeşler ambulansla hastanelere kaldırılırken, bebeğin cansız bedeni ise morga götürüldü.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Komşuda bulunan anne Gonca K. ise durumdan haberdar olur olmaz olay yerine geldi. Anne sinir krizleri geçirirken, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de yangınla ilgili evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.