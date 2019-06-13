Elazığ’da YKS’ya girecek öğrenciler için otobüsler ücretsiz

Elazığ Belediyesi tarafından hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için otobüslerin ücretsiz olacağı, yoğunluk yaşanması beklenen yerlerde ise ek seferlerin konulacağı bildirildi.

15-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan YKS ile ilgili Elazığ Belediyesi tarafından çeşitli önemler alındı. Sınavlara girecek adaylar için ulaşım ücretsiz hale getirilirken, ek seferlerin planlandığı, inşaat çalışmalarının duracağı belirtilerek, vatandaşların da duyarlı olması istendi.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, "15-16 Haziran 2019 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşecek olan sınavlara katılacak öğrencilerimiz, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler. Sınava girecek öğrencilerin yoğun olacağı okullara ise ek otobüs seferleri düzenlenerek öğrencilerin daha rahat bir şekilde gidiş-dönüşü sağlanacak. Sınav bölgelerine yakın yerlerdeki inşaat çalışmaları durdurulacak, öğrenciler sınavdayken okul çevrelerinde seyyar satıcıların ses ve gürültü yapmalarına ise izin verilmeyecek. Belediye ekipleri tarafından sürekli denetimler gerçekleştirilerek öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda sınav sürelerini geçirmeleri sağlanacak. Vatandaşlarımızdan da öğrencilerin rahat bir ortamda sınav geçirebilmeleri için duyarlı olmalarını istiyoruz" denildi.

Herhangi bir sorun yaşamamaları için öğrencilere tüm imkanları sunacaklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, "15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günü yapılacak YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek tüm öğrencilerimiz, yoğun tempoda bir yıl geçirdiler. Hayatlarına yön verecek çok önemli bir aşamayı geçmek üzere olan öğrencilerimize bizler de belediye olarak gereken tüm desteği vereceğiz. Öğrenci kardeşlerimizin sakin ve rahat olmaları için bizler elimizden gelen her imkânı kendilerine sunacağız. Onlar da ilimizin eğitim alanında ileri seviyelere taşınmasında üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getireceklerdir. Kendilerine güveniyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA