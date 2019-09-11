Elazığ'da "Yukarı Fırat Türküleri" konseri düzenlendi.

Belediye ile Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği tarafından,Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde Yukarı Fırat Türküleri konseri düzenlendi. İki kurumun birlikte organize ettiği konserde Sanatçı Aygün Çam birbirinden güzel eserlerini seslendirirken, programa katılan çok sayıda davetli türkülere eşlik ederek keyifli vakit geçirdi.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Kültürel Projeleri arasında yer alan bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: İHA