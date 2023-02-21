Elazığ'daki 4.7'lik deprem yarıklar oluşturdu! Fay hattı sıvılaştı!

Elazığ'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından fay hattında zemin sıvılaşması olduğu belirlendi.

Melahat Ersoy
Editör
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Elazığ'da 17 Şubat günü saat 18.34'de merkez üssü Yolüstü köyü olan 4.6 büyüklüğünde yerin 7 km altında deprem meydana geldi. Yaşan depremde bir olumsuzluk meydana gelmedi.

Elazığ'daki 4.7'lik deprem yarıklar oluşturdu! Fay hattı sıvılaştı!

SIVILAŞMA MEYDANA GELDİ

Depremin ardından Yolüstü köyünde metrelerce uzunluğunda yarıklar oluştu. Yarığı inceleyen uzmanlar, fay hattında zemin sıvılaşması meydana geldiğini belirledi.

Elazığ'daki 4.7'lik deprem yarıklar oluşturdu! Fay hattı sıvılaştı!

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Bölge halkı tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler, görenleri dehşete düşürdü.

Elazığ'daki 4.7'lik deprem yarıklar oluşturdu! Fay hattı sıvılaştı!

UZMANLAR İNCELEME YAPACAK

Uzmanlar bölgede detaylı inceleme yapılacağı ifade edildi.

Elazığ'daki 4.7'lik deprem yarıklar oluşturdu! Fay hattı sıvılaştı!

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