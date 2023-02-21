Elazığ'daki 4.7'lik deprem yarıklar oluşturdu! Fay hattı sıvılaştı!

Elazığ'da 17 Şubat günü saat 18.34'de merkez üssü Yolüstü köyü olan 4.6 büyüklüğünde yerin 7 km altında deprem meydana geldi. Yaşan depremde bir olumsuzluk meydana gelmedi.
SIVILAŞMA MEYDANA GELDİ
Depremin ardından Yolüstü köyünde metrelerce uzunluğunda yarıklar oluştu. Yarığı inceleyen uzmanlar, fay hattında zemin sıvılaşması meydana geldiğini belirledi.
DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER
Bölge halkı tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler, görenleri dehşete düşürdü.
UZMANLAR İNCELEME YAPACAK
Uzmanlar bölgede detaylı inceleme yapılacağı ifade edildi.