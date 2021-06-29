Elazığ'daki 4,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı var mı? İçişleri Bakanlığından açıklama

Son dakika... Elazığ'ın Maden ilçesinde saat 06.41'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın son dakika olarak servis ettiği bilginin ardından depremde can kaybının olup olmadığı merak edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun." bilgisini verdi.

AFAD duyurdu: Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem!