Elazığ’daki asayiş uygulamalarında 4 kişi yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlara karışan 4 kişi yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Elazığ’daki asayiş uygulamalarında 4 kişi yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlara karışan 4 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışa gerçekleştirildi. Bu çerçevede Mustafapaşa Mahallesi Ars Bulvarı üzerinde gerçekleşen elektrikli bisiklet hırsızlığı olayının faili olan K.B., 5 farklı adresten gerçekleşen ikametten hırsızlık suçunun faili O.G. isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri dli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, uygulamalarda V.Ç (24) ve HJ.M. (28) isimli şahısların yapılan araç ve üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 21 adet fişek ve 26 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar ve suç unsurları hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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