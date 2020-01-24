Elazığ’daki deprem Kayseri’de de hissedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Elazığ ve çevresinde hissedilen deprem, Kayseri kent merkezinde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. Deprem anında çekilen görüntülerde avizelerin salladığı, insanların dua ettiği görüldü.

Kaynak: İHA