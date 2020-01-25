Elazığ'daki depremden acı görüntü! Çocukları için kendini siper etti

Kandilli Rasathanesi verilerine göre dün 20.55 sıralarında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 km altında kaydedilirken birçok ilde hissedildi. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

YIKILAN BİNALAR GÖRÜNTÜLENDİ

Korkutan deprem sonrası vatandaşlar büyük panik ve korku içerisinde dışarıya çıkarken, bölgede yıkılan binalar görüntülendi.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ merkezde 16 bina hakkında ihbar yapıldığını açıkladı.

ACI FOTOĞRAF

Deprem sonrası yıkılan binalardan birinde devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında kameralara yansıyan görüntü ise yürekleri burktu. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yıkılan binada babanın, deprem sırasında çocuklarını korumak için kendini siper ettiği görüldü.

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