Elazığ'dan acı haberler gelmeye devam ediyor! 3 kişinin daha ölüm haberi geldi

Enkaz altından çıkarılan ve kimliği belirlenemeyen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde deprem nedeniyle yıkılan birbirlerine 50 metre mesafedeki 2 apartmanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

3 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bir apartmanın enkazında saat 17.30 sıralarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Enkaz altında çıkarılan ve henüz kimlikleri belirlenemeyenlerin cansız bedenler, otopsi için hastane morguna götürüldü.

ERDOĞAN "22 KAYBIMIZ VAR" DEMİŞTİ

Konuyla ilgili yetkili ağızdan yapılan son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.00 sıralarında yaptığı açıklamada deprem sonucunda 22 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) 17.30'da servis ettiği habere göre 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu haber doğrultusunda ölü sayısının 25'e ulaştığı tahmin ediliyor.