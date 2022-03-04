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Elazığ'dan bereket fışkırıyor! 30 milyonluk dolarlık madenin ardından bir müjde daha: Bölgede doğal gaz keşfedildi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ekiplerince Elazığ'ın Alacaya ilçesinde yapılan keşifte doğalgaz rezervi bulundu.

Elazığ'dan bereket fışkırıyor! 30 milyonluk dolarlık madenin ardından bir müjde daha: Bölgede doğal gaz keşfedildi

Türkiye'de birçok madenin bulunduğu iller arasında yer alan Elazığ'ın her yerinden bereket fışkırıyor. Son olarak Maden ilçesinde geçtiğimiz gün altın, çinko, kobalt ve birçok madenin bulunduğu rezerv bulunmuş ve değerinin 30 milyar dolar civarında olduğu ifade edilmişti.

Elazığ'dan bereket fışkırıyor! 30 milyonluk dolarlık madenin ardından bir müjde daha: Bölgede doğal gaz keşfedildi

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Bunun üzerine bölgede çalışmalarını sürdüren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekipleri bu kez Alacakaya ilçesine bağlı olan Çataklı köyünde sondaj yaptı. Yapılan çalışma sonucu doğalgaz rezervi bulundu. 

Elazığ'dan bereket fışkırıyor! 30 milyonluk dolarlık madenin ardından bir müjde daha: Bölgede doğal gaz keşfedildi

HEYECAN YARATTI

Bölgede çalışmaların devam ettiği belirtilirken bulunan rezervler ilçe sakinlerinde mutluluk ve heyecan yarattı. 

Rezervler için iş sahası oluşturulması ve göçün önüne geçilmesi için isteyen ilçe sakinleri yetkililerin yapacağı adımları merakla bekliyor. Ayrıca MTA'nın bölgede bir yıldır çalışma yaptığı kaydedildi. 

Elazığ'dan bereket fışkırıyor! 30 milyonluk dolarlık madenin ardından bir müjde daha: Bölgede doğal gaz keşfedildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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