Elazığ’dan Kızılaya kan bağışı desteği

Kan stoklarının azalmasının ardından başlatılan bağış kampanyasına Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "Kan canımızda var" sloganıyla destek oldu.

Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından yurdun dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'dan da destek gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli "Kan canımızda var" sloganıyla kan bağışı yaptı. Öğretmenevi önünde bulunan noktaya gelen grup formlarını doldurduktan sonra kan verdi. Korona virüs salgını nedeniyle birçok bağış yapıldığını ifade eden İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Bizde Kızılayımızın son zamanlarda pandemi salgını nedeniyle gerekse deprem nedeniyle kan stoklarının azaldığını biliyoruz. Bu anlamda birçok STK ve kuruluşların kan bağışı yaptığını ama halan kana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak burada kan bağışı yapıyoruz. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek" dedi.

Azalan kan bağışı nedeniyle yaptıkları kan bağışı çağrısının karşılık bulduğunu aktaran Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kampanyamıza destek vermek için geldiler. Bu kampanyamızın devam etmesi gerektiğini belirterek tüm halkımızı davet ediyorum. Kan bağışı direk can kurtaran olduğu için çok önemlidir. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA