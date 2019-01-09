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Elazığ’ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Kar yağışı nedeniyle Elazığ'ın Karakoçan ve Palu ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Elazığ’ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Kar yağışı nedeniyle Elazığ'ın Karakoçan ve Palu ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karakoçan ilçemizde 17, Palu ilçemizde 20 köydeki taşıma kapsamındaki öğrenciler için 10.01.2019 Perşembe günü kısmi tatil kararı alınmıştır"denildi.

Kaynak: İHA

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