Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde okullar tatil edildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2019 Perşembe günü Karakoçan ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA