Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde okullar tatil edildi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildiği bildirildi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2019 Perşembe günü Karakoçan ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
Kaynak: İHA
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