Elazığlı hentbolcular 2’de 2 yaptı

Elazığlı hentbolcular Alanya'da düzenlenen turnuvada 2'de 2 yaptı.

Türkiye Hentbol Federasyonu ve Alanya Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen 25. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nda mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü iki maçını da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. 4 gün boyunca devam edecek turnuvada 30 takımdan 400'e yakın sporcu ile mücadele ediyor. 25. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nın ilk gününde Alanya Belediyesi'ni 16-4 mağlup eden sarı-siyahlı ekip, 2. maçında ise Denizli Acıpayam Kulübü'nü 22-6 yendi ve 2'de 2 yaptı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü turnuvanın 3. maçında yarın Muğla ekibi ile karşı karşıya geleceği belirtildi.

Turnuva ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kulüp Antrenörü İsmail Bayraktar; "Minik Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda 3 sayı ile kaçırdığımız şampiyonluğu bu turnuvada kazanacağımızdan eminiz. Sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA