Elazığspor, 6 haftadır kazanamıyor

Ligde son olarak Ankara Demirspor'a 3-0 yenilen B. Elazığspor, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor, son galibiyetini 6. haftada deplasmanda Niğde Anadolu FK'yı 2-1 yenerek aldı. Bordo-Beyazlı ekip, daha sonra çıktığı 6 maçtan 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabildi. Kulüp Lisansı alamadığı için -3 puan silme cezası da bulunan Bordo-Beyazlılar, son olarak deplasmanda Ankara Demirspor'a 3-0 yenildi. 12. haftası geride kalan ligde 8 puanla 16. sırada yer alan Elazığspor, ateş hattında yer alıyor.

Transfer tahtası kapalı olduğu için mevcut kadro ile yola devam etmek zorunda olan kulübün , ara transfer döneminde transfer tahtasını açabilmesi için yaklaşık 17 milyon TL'ye ihtiyacı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA