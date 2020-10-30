2020-2021 Çengelköy Futbol Yatırımları, Halide Edip Adıvarspor maç sonucu2020-2021 Karaman Belediyespor, Ceyhan Spor maç sonucu2020-2021 Darıca Gençlerbirliği, İskenderun maç sonucuİzmir Seferihisar ilçesindeki depremden ilk görüntüler... Yıkılan binalar var2020-2021 Ağrı 1970 Spor, Tokatspor maç sonucu2020-2021 Büyükçekmece Tepecik Spor, Fethiyespor maç sonucu2020-2021 Yozgatspor 1959, Mardin Fosfat Spor maç sonucu2020-2021 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Artvin Hopaspor / Maç ÖzetiSivrice depreminden etkilenen bin 928 hasarlı binanın yıkımı yapıldı2020-2021 Batman Petrol Spor, Yalovaspor maç sonucu
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Elazığspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Elazığspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 8. hafta maçları başlıyor. Haftanın maçları arasında Elazığspor - Eyüpspor maçı bulunuyor. Peki, Elazığspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Elazığspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta heyecan son hızda devam ediyor. Üst lige yükselme mücadelesi veren takımlar, her hafta farklı bir futbol heyecanına ortak oluyor. 2. Lig'de 8. haftanın maçları arasında Elazığspor - Eyüpspor, maçı bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Eyüpspor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 4 maçtır kazanıyor. Peki, Elazığspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Elazığspor - Eyüpspor maçı oynanacak. Karşılaşma, 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, Elazığ Doğukent Stadı'nda, hakem Demokrat Özgür Güneş yönetiminde geçecek. Demokrat Özgür Güneş'in yardımcılıklarını ise Mert Türk ve Gökhan Çoşar üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8. hafta oynanacak olan Elazığspor - Eyüpspor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, Cumartesi günü saat 13.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT