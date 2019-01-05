Elazığspor Kayyum Başkanı Devecioğlu: "Hep birlikte hareket etmeliyiz"

Elazığspor'un Kayyum Başkan Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, "Tüm Elazığ'ın Elazığspor'a sahip çıkması gerekiyor. Öncelikli problemimiz maddi. Hep birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan ve kayyum ataması yapılan Elazığspor'un geleceği ile ilgili toplantı yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ve Elazığspor Kayyum Başkanı Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu katıldı.

Daha önce Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda kısa, orta ve uzun vadeli planları konuştuklarını belirten Kayyum Başkan Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, "Tüm Elazığ'ın Elazığspor'a sahip çıkması gerekiyor. Öncelikli problemimiz maddi. Hep birlikte hareket etmeliyiz. Ligde kalmaya yönelik yeni bir yönetim oluşturulması gerekiyor. Gelecek günlerde SMS kampanyası başlatacağız. Elazığspor'a gelir getirici projelerimiz var ama zamanla yarışıyoruz. En temel problemimiz transfer tahtasını açmak" diye konuştu.

Elazığspor'un yaşamasının en büyük kazançları olacağına değinen Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Elazığspor'un kurumsallaşması gerekiyor. Derneklerde bütçe harcamaları kontrol altına alınamıyor. Vekillerimizden dernekler masasıyla ilgili yasa tasarısını meclise taşımalarını istiyoruz. Ciddi kaynaklar oluştursak bile bu sistem sorun doğurmaya devam edecektir. Şehir topyekün kenetlenmiştir. Yeni bir yönetim oluşacaktır. Arzumuz oluşturulan kaynakların doğru bir biçimde harcanması. Elazığspor'un dengeli yönetilmesi gerekiyor. Şehrimizin ekonomik yapısı niye Elazığspor'u ayakta tutamıyor bunu sorgulayalım. En büyük problemimiz güven problemi. İnanıyorum ki siyasi irademiz ve biz yeni yönetim oluşması adına var gücümüzle çalışacağız. Kaynaklar Elazığsporumuz'a oluşturulacaktır. Ülkemiz de bir ekonomik sıkıntının içinde. Vekillerimizin çok ciddi çabaları oldu" ifadelerini kullandı.

Elazığspor'un iç saha maçlarının Malatya'da oynanması için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Milletvekili Metin Bulut ise, "Malatya'da oynanması için girişimlerde bulunduk ancak taşkınlık çıkabileceğinden ötürü oluşan kaygılardan dolayı olmadı. Diyarbakır'da yapabiliriz. Diyarbakır da bize yakın bir şehir" dedi.

Stadyumunun en yakın sürede tamamlanacağına da değinen Bulut, elektrik firması arasında yaşanan sıkıntıyla ilgili de konuştu.

Bulut konuşmasının devamında, "Borcun bir kısmı ödendi ama oluşturulan yapılandırma bir türlü ödenmedi. Kaynak bulunmasına rağmen ödenmeyince elektrikler kesildi. Başka bir formülle yeniden açtırabiliriz. Elazığspor bugüne kadar kaynak bulamamış bir takım değil. Bir türlü sürdürülebilir kılamamışız. Önemli olan kurumsal bir yapıyı tesis edebilmek" dedi.

Şehrin belediye başkanı ve ferdi olarak her zaman Elazığspor'un yanında olduklarına dikkat çeken Başkan Yanılmaz'da gidilecek her kapıya Elazığspor için gideceklerini dile getirdi.

Milletvekili Zülfü Demirbağ ise, Türkiye'de tüm takımların ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, Elazığspor için kalıcı çözümler oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA