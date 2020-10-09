Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta zorlu maçlar devam ediyor. Haftanın önemli maçında lider Turgutluspor, Elazığspor deplasmanına konuk oluyor. Geçtiğimiz sezon 3. Lig'de mücadele eden Turgutluspor, play-offlar ile 2. Lig'e yükselmişti. Manisa ekibi, sezona oldukça iyi bir giriş yaptı. Ligde çıktığı ilk 3 maçını kazanan Turgutluspor, 4'de 4 yapmak için Elazığspor maçından da galibiyet almak istiyor. Elazığspor ise 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Peki, Elazığspor - Turgutluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ELAZIĞSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta oynanacak 4. hafta maçında Elazığspor, Turgutluspor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma, Elazığ Doğukent Cim Saha stadında oynanacak. Maçın hakemi, Ahmet Ecevit olacak. Ahmet Ecevit'in yardımcılıklarını ise M.S.Emre Alagöz ve Muhammet Oğuzhan Öztaş üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu yıl Misli.com'un sponsor olduğu 2. Lig'de bazı maçlar Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. Elazığspor - Kırklarelispor maçının şu an için Misli.com üzerinden yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor. Maç programı yayınlandığı an haberimiz güncellenecektir.