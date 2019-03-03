Elazığspor'da Erhan Altın ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Elazığspor, teknik direktör Erhan Altın ile yollar ayrıldı.

Pazartesi günü itibariyle yeni teknik direktör için görüşmelere başlayacaklarını ifade eden Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, "Erhan hocamıza takımımıza verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz. Pazartesi günü itibariyle yeni teknik direktör için görüşmelerimiz olacak" dedi.

Erhan Altın, Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında oynanan Gençlerbirliği maçı öncesi göreve getirildi ve 3 maça çıktı. Erhan Altın yönetiminde 3 karşılaşmaya çıkan Elazığspor, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA