Elbasan Dzeljadini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elbasan Dzeljadini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elbasan Dzeljadini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elbasan Dzeljadini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elbasan Dzeljadini 31 Mayıs 1993 tarihinde Neuchâtel şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsviçre,Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elbasan Dzeljadini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elbasan Dzeljadini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Elbasan Dzeljadini'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elbasan Dzeljadini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elbasan Dzeljadini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elbasan Dzeljadini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elbasan Dzeljadini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Xamax II

1 Temmuz 2012 yılında FC Serrières

1 Temmuz 2013 yılında FC Colombier

1 Ocak 2014 yılında FC Portalban

1 Temmuz 2015 yılında FC Bern

1 Temmuz 2016 yılında FC Portalban

1 Ocak 2017 yılında Chaux-de-Fonds

23 Temmuz 2018 yılında FC Colombier

14 Temmuz 2019 yılında FC Portalban

23 Ocak 2020 yılında FC Köniz

1 Temmuz 2021 yılında FC Bavois

Elbasan Dzeljadini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elbasan Dzeljadini şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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