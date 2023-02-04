Elbasan Rashani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elbasan Rashani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elbasan Rashani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elbasan Rashani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elbasan Rashani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elbasan Rashani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elbasan Rashani

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elbasan Rashani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elbasan Rashani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elbasan Rashani 9 Mayıs 1993 tarihinde Hillerstorp şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Kosova,Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elbasan Rashani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Elbasan Rashani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Elbasan Rashani'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Elbasan Rashani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/Elbasan-Rashani-218535394854949/?fref=ts

Elbasan Rashaniboyu ve yaşı kaç

Elbasan Rashani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elbasan Rashani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Elbasan Rashani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elbasan Rashani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Odd Grenland

24 Temmuz 2014 yılında Bröndby IF

11 Ocak 2016 yılında Rosenborg

31 Aralık 2016 yılında Bröndby IF

1 Ocak 2017 yılında Rosenborg

4 Ağu 2017 yılında Odds BK

25 Ocak 2021 yılında BB Erzurumspor

16 Temmuz 2021 yılında Clermont Foot

Elbasan Rashani kimdir

Elbasan Rashani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elbasan Rashani şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IL Skarphedin, Odds BK

Elbasan Rashani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova takımında 11 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 4 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elbasan Rashani nereli

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