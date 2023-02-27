Elber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elber 27 Mayıs 1992 tarihinde Passo de Camaragibe şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da José Élber Pimentel da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elber Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Un1que Football yapmaktadır. Elber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Elber'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Elber Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elbersilva27/

Elber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Elber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında Cruzeiro

1 Haziran 2014 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2014 yılında Cruzeiro

7 Ocak 2015 yılında Sport Recife

31 Aralık 2015 yılında Cruzeiro

3 Ocak 2018 yılında EC Bahia

9 Ocak 2021 yılında Yokohama F. M.

Elber kimdir

Elber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elber şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Elber nereli

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