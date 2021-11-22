FOX TV'de final yapan dizilerin ardı arkası kesilmiyor. Başrollerinde Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu, Burak Yamantürk, Muhammet Uzuner, Ömer Genç, Zeynep Kaçar, Helin Kandemir'in yer aldığı Elbet Bir Gün dizisinden beklenen final haberi geldi. Peki Elbet Bir Gün dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Elbet Bir Gün final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? İşte detaylar...

ELBET BİR GÜN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Most Production imzalı, ilk bölümü 7 Kasım 2021'de yayımlanan, yönetmen koltuğuna Gül Oğuz’un oturduğu ve aynı zamanda da proje tasarımını üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp’in yazdığı, bölüm hikayesi ve trentmanını ise Funda Alp ve Didem Kaplan’ın birlikte kaleme aldığı Elbet Bir Gün dizisi final yapıyor...

ELBET BİR GÜN FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Yalancı ve Ada Masalı’nın ardından ekranda yaprak dökümü sürüyor. Fox Tv'de reytinglerde ilk 10'a dahi girmeyen Elbet Bir Gün final yapıyor. Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu, Kenan Acar ve Burak Yamantürk’ü buluşturan dizinin 6. bölümde ekran macerası sona erecek.

ELBET BİR GÜN KONUSU

Feride (Sinem Ünsal), can korkusuyla eniştesi Cemil’in (Ömer Genç) yanından kaçtıktan sonra adını Gizem olarak değiştirmiştir. Kendine yeni bir hayat kuran genç kadının mutlu bir evliliği vardır. Gizem, bir TV programında bütün ailesinin öldürülmüş olduğunu ve Cemil’in hala onun ve aşığıyla kaçmış olan ablası Nesime’nin (Şebnem Bozoklu) peşinde olduğunu öğrenir. Nesime ile Feride’nin yolları yıllar sonra tekrar kesişir. Gizem, kendisinin ve ablasının gerçek kimlikleri ortaya çıkmasın diye uğraşırken, kocası Mehmet’in (Burak Yamantürk) de eşinden gizlediği geçmişinden gelen sırları vardır