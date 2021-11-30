Most Production imzalı yönetmen koltuğuna Gül Oğuz’un oturduğu, başrollerinde Sinem Ünsal, Burak Yamantürk ve Şebnem Bozoklu'nun yer aldığı Elbet Bir Gün dizisinin final yapacağı haberi izleyiciyi üzdü. Peki Elbet Bir Gün dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Elbet Bir Gün final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? İşte detaylar...

ELBET BİR GÜN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Başrolünde Mucize Doktor dizisinden tanınan Sinem Ünsal, Burak Yamantürk ve Şebnem Bozoklu'nun yer aldığı Elbet Bir Gün dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Dizinin final yapacağı öğrenildi.

ELBET BİR GÜN FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Yönetmen koltuğunda Gül Oğuz'un oturduğu Most Yapım imzalı dizi reytinglerde beklentilerin altında kalmasının ardından 6. bölümde final yapacak.

ELBET BİR GÜN KONUSU

Kapadokya'nın bir kasabasındaki metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunur. Bundan on beş yıl önce öldürülen ailenin geride kalan iki ferdi Feride ve Nesime ise kayıptırlar. Gazeteci Murat Güven'in olayı 'Kayıp Hayatlar' adlı programında ele almasıyla Nesime'nin eski kocası zalim Cemil, on beş yıldan bu yana kayıp olan kız kardeşlerin peşine düşer.

Feride, yeni bir kimlikle kendisine yeni bir hayat kurmuş ve çok güzel bir evlilik yapmıştır. Büyük bir aşkla bağlı olduğu kocası Mehmet'in de geçmişinden gelen sırları vardır. Nesime ise kardeşinin tersine hayalini kurduğu yaşantıya hiçbir zaman erişememiştir.

Hayatta kalmak ve sevdiklerini korumak için gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan iki kadının hayatları program yayınından sonra geri dönülmez bir biçimde alt üst olur.