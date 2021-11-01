Most Production'un yapımını üstlendiği, Gül Oğuz'un yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı merakla beklenen Elbet Bir Gün dizisi seyirci tarafından araştırılmaya başlandı. Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk'ün başrolde olacağı dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Elbet Bir Gün dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ELBET BİR GÜN DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Uzun süredir merakla beklenen dizi Elbet Bir Gün'ün ilk teaser'ı yayımlandı. Hikayesi ile dikkat çeken dizi 7 Kasım Pazar saat 20.00'da FOX TV'de izleyici karşısına çıkacak.

ELBET BİR GÜN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kapadokya’nın bir kasabasında, metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunur. Bundan on beş yıl önce öldürülen ailenin geride kalan iki ferdi Feride (Sinem Ünsal) ve Nesime (Şebnem Bozoklu) ise kayıptırlar. Gazeteci Murat Güven’in (Kenan Acar) olayı “Kayıp Hayatlar” adlı programında ele almasıyla, Nesime’nin eski kocası zalim Cemil Bey (Ömer Genç) on beş yıldan bu yana kayıp olan kız kardeşlerin peşine düşer.

Feride, yeni bir kimlikle kendisine yeni bir hayat kurmuş ve çok güzel bir evlilik yapmıştır. Büyük bir aşkla bağlı olduğu kocası Mehmet’in (Burak Yamantürk) de geçmişinden gelen sırları vardır. Nesime ise kardeşinin tersine hayalini kurduğu yaşantıya hiçbir zaman erişememiştir.

Hayatta kalmak ve sevdiklerini korumak için, gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan iki kadının hayatları program yayınından sonra geri dönülmez bir biçimde alt üst olur.

ELBET BİR GÜN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gizem Kılıçlı - (Sinem Ünsal)

Nesime Baykan - (Şebnem Bozoklu)

Mehmet Kılıçlı - (Burak Yamantürk)

Yavuz Kaplan - (Muhammet Uzuner)

Cemil Baykan - (Ömer Genç)

Asuman Kılıçlı - (Zeynep Kaçar)

Mevsim Baykan - (Helin Kandemir)

Murat Güven - (Kenan Acar)

Serdar Kılıçlı - (Ulvi Kahyaoğlu )

Sevilay Egemen - (Yağmur Özbasmacı)

Kâmil Baykan - (Talha Karcı)

Janset Ekin - (Eylül Lize Kandemir)

Ahmet Dündar - (Mustafa Egemen Almacı)