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  3. Elbeyli ilçesinde seçim güvenliği toplantısı

Elbeyli ilçesinde seçim güvenliği toplantısı

Kilis Valisi Recep Soytürk Başkanlığında Elbeyli ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Elbeyli ilçesinde seçim güvenliği toplantısı

Kilis Valisi Recep Soytürk Başkanlığında Elbeyli ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Vali Recep Soytürk başkanlığında Elbeyli ilçesinde gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısına Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ve muhtarlar katıldı.

Elbeyli ilçesinde seçim güvenliği toplantısı

Elbeyli ilçesinde seçim güvenliği toplantısı

Kaynak: İHA

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