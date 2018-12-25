Elbeyli’de değerlendirme toplantısı

Kilis'in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman başkanlığında, 2018 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Duman başkanlığında ilçe kurum amirleri ile yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakam Duman, 2018 yılının genel değerlendirmesi, kurumların eksiklikleri, ihtiyaç ve talepleri, kurumlar arası koordinasyon, vatandaş odaklı, şeffaf hizmet sunumu konuları görüşüldüğünü ifade ederek, "2018 yılında özveri ile çalışan tüm kamu görevlilerine müdürleri nezdinde teşekkür ediyorum. 2019 yılında hesap verebilir, vatandaş odaklı bir anlayışla kurumsal kapasite ve projeler noktasında ilçemizi daha ileriye taşıyacak ortak faaliyetleri önceleyecek işler yapılmasının önem veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA