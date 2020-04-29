Elbistan Belediyesi, ramazan pidesini 70 kuruşa satıyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Gürbüz, Twitter'da CHP'li İstanbul, Ankara, Adana, Mersin büyükşehir belediyelerini etiketleyerek yaptığı paylaşımla 200 gram ramazan pidesini 70 kuruştan sattıklarını duyurdu. Gürbüz'ün bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Elbistan Belediyesi, ramazan ayında halk ekmek fabrikasında ramazan pidesi de üretip, 70 kuruştan satmaya başladı. Fiyatının düşük olması nedeniyle vatandaşlar da 200 gram pideye ilgi gösterdi. Mehmet Gürbüz, pidenin fiyatını da Twitter'da yaptığı paylaşımla duyurdu. CHP'li İstanbul, Ankara, Adana, Mersin büyükşehir belediyelerinin Twitter hesaplarını da etiketleyen Gürbüz, "Sevgili dostlar, mesele ekmekse, ramazan pidesi Elbistan'da 0.70 TL. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin büyükşehir belediyeleri buyurun, hep beraber aynı fiyattan halkımıza sunalım" notuyla paylaşım yaptı.

Gürbüz'ün bu paylaşımı kısa süre sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi, binlerce beğeni aldı.

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Kaynak: DHA