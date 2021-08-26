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Elbistan Belediyesinden aşılama kampanyası

Elbistan Belediye Başkanı hiç aşı olmayan vatandaşlara karşı bisiklet ve altın kampanyası başlattığını belirtti.

Elbistan Belediyesinden aşılama kampanyası

Elbistan Belediyesi Baskanı Mehmet Gürbüz ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde şimdiye kadar hiç aşı olmayanlara yönelik altın ve bisiklet ödüllü aşılama kampanyası başlattı.

Yapılan kampanya uygulamasında aşılama oranının yüzde 63 seviyesinde artış gözlendi.

Elbistan Belediyesinden aşılama kapmanyası

Gürbüz,"Toplum sağlığı açısından bu oranı yüzde 75'lere çıkarmak istediklerini vurguladı."

konuşmalarına şu şekilde devam eden Gürbüz,"Bu amaçla İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile kampanya düzenledik. Aşı olan vatandaşlarımıza bisiklet ve altın hediyesi veriyoruz. Onları gönüllü olarak aşı olmaya davet ediyoruz."

Konuyla ilgili çalışmalarına devam ettiklerini açıklayarak "Sağlık ekiplerimiz mahalle mahalle gezerek aşılama çalışması yürütüyor. Biz de ekip ve ekipmanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Kampanyanın da desteğiyle kısa zamanda hedefimize ulaşacağız."dedi

Gürbüz, kampanya kapsamında 6 Eylül'e kadar ilk doz aşısını yaptıranlar arasından 10 kişiye çekilişle bisiklet ve gram altın hediye edileceğini de belirtti.
 

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