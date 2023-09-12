Elbistan Belediyesi’nin tekstil fabrikasında ilk üretim yapıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, geçtiğimiz günlerde Elbistan Belediyesi tarafından açılan tekstil fabrikasında ilk ürünlerin üretildi.

Tüm hakları Elbistan Belediyesi'ne ait olan markanın logosunu taşıyan tişörtleri giyerek kameraların karşısına geçen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kısa sürede fabrika satış mağazası açılacağını söyledi.

Üretilen ilk parti ürünlerin İstanbul ve Bursa gibi illere gönderilmek üzere hazırlandığını belirten Başkan Gürbüz, "Her bahar bir çiçekle başlar. Bu üretim de Elbistan'ı tekstilde dünyanın önemli merkezlerinden biri haline getirecek ilk adım, ilk çiçek olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Gürbüz, 3 bin metrekare kapalı alanda kurulan tekstil fabrikasının üretim bantlarında yaklaşık 50 çalışanla birlikte hummalı bir çalışma sürdürüldüğüne işaret etti.

Elbistan Belediyesi'ne ait tekstil fabrikasıyla "Üreten Elbistan" için bir tuğla daha bıraktıklarının altını çizen Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

"Elbistan Belediyesi'nin açmış olduğu tekstil fabrikasında ve kendi markamızla ilk ürünümüzü üretmiş olduk. Şu anda fabrikamızda Türkiye piyasasına sunacağımız ürün sevkiyata hazır ürünler. Yani İstanbul'a, Bursa'ya artık orada vatandaşlarımızın satışına sunulacak olan marka ürünler. İnşallah yakın zamanda hem Türkiye iç piyasasına ciddi bir ürün sunumu gerçekleştireceğiz. Marka ürünlere geçeceğiz. Arkasından da inşallah yakın zamanda ürünlerimizi ihracata da konu edeceğiz. Elbistan üretimiyle gündeme gelsin istiyoruz. Mutluyum kendi markamızla üretmiş olduğumuz tişörtü giydim bugün. Diğer ürünlerimizi de inşallah yakında piyasaya sunacağız."

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"Fabrika satış mağazası açacağız"

'Elbistan'da kendi markamızla beraber bir mağaza açacağız" diyen Başkan Gürbüz, "Fabrika satış mağazamız olacak. Üretimden halka direkt vereceğiz. Yani herhangi bir kârlılık gütmeyeceğiz burada. Dolayısıyla vatandaşımız da çok daha ekonomik ürünlerle tanışmış olacak. Esnafımızın talep etmesi halinde esnafımıza da dağıtacağız. Ama fabrika mağazamızı kendi markamızla açacağız, oluşturacağız. Önümüzdeki ay inşallah raf sistemlerini şu anda hazırlıyoruz. Ürün çeşitliliğimizi artırmaya çalışıyoruz. Hem tişört hem kışlık kıyafetler, bahara uygun kıyafetler, belki de yeni tasarımlarla beraber yani birçok ürün yelpazesiyle beraber sunacağız" açıklamasında bulundu.

"Elbistan'ın üretim üssü olmasını istiyoruz"

Elbistan'ın, organize sanayi bölgesinde 6.bölge teşviklerinden yararlanmasıyla birlikte üretim üssüne dönüşmesini amaçladıklarına değinen Başkan Gürbüz, şunları söyledi:

"Fabrikaların sayısı artsın istiyoruz. Dolayısıyla büyük bir iş gücü ve potansiyeli var. Enerjinin başkenti Elbistan. Dolayısıyla tekstilde en önemli iki girdiden bir tanesi enerji, diğeri iş gücüdür. Hem iş gücünün hem de enerjinin olabildiğince ekonomik olarak sunulduğu bir şehir Elbistan. Dolayısıyla yatırımcılarımızı ben davet ediyorum. 6. bölge teşvik çerçevesine girdiği için Bir de deprem nedeniyle çok ciddi yatırımcılarımıza büyük kolaylıklar sağlıyor devletimiz. Bu vesileyle ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sanayi Bakanımıza, şehrimize göstermiş oldukları yakın ilgi nedeniyle de çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde önümüzdeki günlerde inşallah bölgemizdeki sanayinin, bacalarının yeniden güçlü bir şekilde aktif bir şekilde tüttüğünü göreceğiz. Bunun müjdesini de buradan vermek istiyorum. Çünkü bizimle çok sayıda yatırımcı görüşme gerçekleştiriyor. Bizler de organize sanayimizin ikinci etabını büyütüyoruz. Yeni organize sanayi bölgesi teklifinde bulunduk. Sanayi Bakanlığı'ndan yakın bir zamanda inşallah onların da dönüşleri olacak. Ve bu güzel müjdeli haberleri hemşehrilerimle paylaşacağım."

"Bahane üretmiyoruz"

Gürbüz açıklamalarını, "Bahane üreten değil; tribünlerde duran sadece çağrıda bulunan değil bizzat sahada olan, üretimin yükünü omuzlayan hatta şehri sırtlayan bir belediye olmak zorundaydık. Bunu da gerçekleştirmek için inşallah meyvelerini yakında göreceğiz. Yani sadece tekstil olarak düşünmüyoruz ve bizim için bir işaret fişeği. Onun dışında da yeni fabrika haberlerimizi kamuoyuyla yakında paylaşacağım. Var gücümüzle canla başla bir taraftan vatandaşımızın TOKİ'deki ya da kırsal mahallelerimizdeki konakları ve konutlarıyla ilgilenir onları hızlıca yükseltirken diğer taraftan onlara da yeni istihdam sahaları sağlamak, iş gücünü güçlendirmek, kuvvetlendirmek için mücadele içerisindeyiz. Ben elimdeki tüm imkanı, üretime yönlendirdim. Ve bu anlamda seferber olduk. Tüm gençlerimizin, hanım kardeşlerimizin özellikle istihdam sahalarında onlara çok daha geniş yelpazelerde iş imkanları sunmakla ilgili mücadelemiz var. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime dualarını esirgemeyen kardeşlerime ak saçlı büyüklerime çok teşekkür ediyorum" cümleleri ile tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)