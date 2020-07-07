Elbistan’da kullanılmayan kıyafet ve ayakkabılar için ‘kumbara’

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye tarafından şehrin birçok noktasına bıraktığı giysi ve ayakkabı kumbaralarında toplanan kıyafet ve ayakkabılar, temizlenip ambalajlandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Elbistan Belediyesi, çeşitli sebeplerle giyilmediği ya da kullanılmadığı için gardıroplarda bekletilen kıyafetler ile ayakkabıların yeniden hayat bulması için "giysi ve ayakkabı kumbarası" projesini hayata geçirdi. Kumbaralar, şehrin 30 farklı noktasına yerleştirilmeye başlandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında topladıkları "Can Kulağı" projesi kapsamında yeni adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.

Elbistan'da yüreğine dokunulmamış ihtiyaç sahibi kalmaması için seferber olduklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, giysi ve ayakkabı kumbaraları ile de yardımlaşmayı ve dayanışmayı pekiştireceklerini ifade etti.

Başkan Gürbüz, "Bizim belediyecilik anlayışımız, şehre olduğu kadar insana da dokunmayı gerektiriyor. Bu amaçla da bir süre önce Can Kulağı ve Yetim Koordinasyon Merkezi projelerini hayata geçirdik. Muhabbeti ve sevgi ile yola çıkarak, çok önemli çalışmalara imza attık. Giysi ve ayakkabı kumbarası projemiz de bu gönül hareketinin bir parçası. Şehrimizin 30 farklı cadde ve sokağında kumbara yerleştiriyoruz. Hemşerilerimiz, bu kumbaralara kullanmadıkları kıyafet ve giyim malzemeleri ile ayakkabılarını atabilecekler. Bu çalışma ile ilgili birimimizdeki görevli arkadaşlarımız, belirli periyotlar halinde kumbaralara bırakılan eşyaları toplayacak. Daha sonra toplama merkezine getirilen eşyalar yaş grubu ve cinsiyete göre tasnif edilecek. Temizliği yapılacak ve ambalajlanacak. Daha sonra da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" dedi.

Tüm Elbistanlıları bu projeye destek vermeye çağıran Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Bu projeyi çok önemsiyoruz. Elbistan halkının yardımseverliğini, mazluma el uzatmadaki çabasını ve gayretini takdirle karşılıyoruz. Bu projemize de sahip çıkacaklarına inanıyoruz. İnşallah, hemşerilerimizin desteği ile ülkemize örnek bir dayanışma zinciri oluşturacağız. Asıl amacımız, dezavantajlı ailelerimizin ihtiyaçlarını, kendi özelinde sessiz sedasız karşılayabilmek. Alan elle veren eli buluşturarak, mahzun yüzleri güldürmeyi istiyoruz. İhtiyaç sahiplerimize kol kanat germe gayretimize omuz veren tüm hemşerilerimize şimdiden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA